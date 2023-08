Dossier | cosa non pubblica il Domani dell' Ing | qui c' è puzza di bruciato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Quanti sono attualmente i giornalisti a disposizione dei Servizi e di altri apparatio Stato per diffondere notizie ed informazioni con il solo scopo di screditare o mettere in difficoltà politici non graditi? Numeri, ovviamente, è impossibile darne ma non sarebbero pochi. L'inchiestaa Procura di Perugia, caratterizzata peraltro da un'ennesima fuga di notizie che rischia di comprometterne gli esiti, al momento ha messo ancora una volta in evidenza l'esistenza di canali privilegiati fra uominie Istituzioni e giornalisti per veicolare fuori dai protocolli ufficiali comunicazioni riservate o coperte dal segreto. La storia è nota: alcuni esiti degli accertamenti effettuati dall'ex marescialloa Guardia di finanza Pasquale Striano distaccato presso la Direzione nazionale antimafia e che ufficialmente ...