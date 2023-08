Doppia offerta dall’Arabia | Garcia rischia di perdere due top player

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 6 agosto 2023)Saudita arriva un’altraassurda per il giocatore del Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis è irremovibile. Il calciomercato del Napoli è finalmente entrato nel vivo. A ormai meno di due settimane dall’inizio del campionato (la prima sarà a Frosinone il prossimo 19 agosto), la società ha chiuso il primo vero colpo in entrata (esclusi gli acquisti di Gollini e Caprile) acquistando il difensore Natan. Classe 2001 brasiliano, il giocatore è arrivato dal Red Bull Bragantino per 10 milioni di euro e avrà il duro compito di sostituire un mostro sacro come Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco in questa sessione di calciomercato. Natan è arrivato questa mattina nella clinica di Villa Stuart a Roma per svolgere le visite mediche e nel pomeriggio raggiungerà il ritiro di Castel di Sangro per firmare il contratto quinquennale con il ...