Donne nella storia Colette | l’ultimo tabù

(Di domenica 6 agosto 2023) Nel 1920 l’ardita(all’anagrafe, Sidonie Gabrielle, nata il 28 gennaio del 1873 in Borgogna) aveva già turbato più volte la Parigi spumeggiante della Belle Époque. Per cominciare, giusto vent’anni prima, mentre l’esposizione universale salutava il Novecento, aveva scritto un libro destinato a fare epoca. Il titolo era Claudine à l’école (Claudine va a scuola) e come autore figurava un certo Willy, pseudonimo di Henry Gauthier-Villars, giornalista prolificissimo e autore piccante, che l’aveva sposata a vent’anni, diventandone di fatto il marito-padrone, al punto di mettere il proprio nome sugli scritti di lei. Leggi anche › “” è il film da vedere secondo Paolo Mereghetti ...

Vedendolo lì,cattedrale di San Pietroburgo, in piedi, al gelo, con una candela accesa che ... lui rispose: 'Casini si occupa di, non di politica'. Allora lo stesso giornalista me lo riferì ...Lo facciamo daelette all'Assemblea regionale senza aver goduto di alcun privilegio econsapevolezza che su un tema del genere servano meno chiacchiere e più atti concreti nelle sedi ...il giudice, quindi, fatte precisare le conclusioni, inviterà le parti a discutere oralmente la causastessa udienza e potrà pronunciare immediatamente sentenza dando lettura del dispositivo e ...

«Su che cosa scommetteresti per il futuro». Rispondono 7 donne Vanity Fair Italia

L'artista britannica ha rilasciato un'intervista in cui dichiara: "I fan rompevano le finestre per vedermi e toccarmi. E durante le sessioni di autografi dovevo rifugiarmi sul tetto finché non arrivav ...Chi era Colette, proto femminista, scrittrice e attrice teatrale francese che ha fatto dello scandalo il suo stile di vita ...