Donna aggredita da un senzatetto in un parco a Rovereto | muore a 60 anni I vicini sentono le urla dalle finestre

(Di domenica 6 agosto 2023) Unasessantenne è morta in ospedale per la gravità delle botte ricevute da uno straniero senza fissa dimora di circa 40già noto alle forze dell'ordine che ieri,...

Unasessantenne è morta in ospedale a causa della gravità delle percosse ricevute da uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni già noto alle forze dell'ordine che sabato sera, verso le 22.Tragedia a Rovereto , in Trentino. Unadi 60 anni è morta in ospedale dopo essere statada uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni già noto alle forze dell'ordine. La vicenda risale a sabato sera: verso le 22.30 l'...... verso le 22.30, l'hae pestata a sangue nel mezzo del sentiero che percorre il parco Nikolajevka, nel quartiere di Santa Maria, a Rovereto. Le urla disperate dellahanno richiamato l'...

Donna aggredita da un senzatetto in un parco a Rovereto: muore a 60 anni. I vicini sentono le urla dalle fines ilmessaggero.it

Orrore a Rovereto, in Trentino, dove una donna di 60 anni è stata aggredita e picchiata da un 40enne straniero senza fissa dimora ed è morta in ospedale. Il decesso è ...È stata aggredita e picchiata a sangue mentre attraversava il parco pubblico Nikolajevka di Rovereto, in Trentino, per andare ad assistere la madre. La ...