Dona proprio a tutte E può essere abbinata in tanti modi diversi

Leggi su iodonna

(Di domenica 6 agosto 2023) L’Estate è nel pieno. E sele tendenze possono dirsi ormai consolidate, ora è tempo di guardare ai look della stagione Pre-Fall 2023 che da un alto anticipano i trend che verranno, e dall’altro offrono inediti spunti di stile per chiudere in bellezza la stagione calda. Il caso della gonna pareo, copricostume elegante per eccellenza, ma anche prima/dopo spiaggia notabile. Dior a Mumbai: la sfilata in India come celebrazione della donna X ...