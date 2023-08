Docenti supplenti non pagati | “Siamo costretti ad andare alla Caritas | non si può vivere così” I sindacati | “Tanti in difficoltà”

Il 10 luglio sul gruppo Facebook "Graduatorie Provinciali(Gps - Gpi) 2022/23 - 2023/24", Luisa Golino lancia la domanda: "A voi è stato pagato maggio A me non esce neanche l'autorizzazione della scuola su Noipa, anche se a detta loro i pagamenti li ......per avere il salario accessorio negato (retribuzione professionale" Rpd e contributo individuale accessorio - Cia) e l'assegno una tantum se anchebrevi nel 2023. Tali...... in particolare il valzer delle cattedre dovuto alla mancanza dititolari. Scuola, annunciate altre 50mila assunzioni Secondo i sindacati, anche quest'anno saranno oltre 200 mila i...

Carta docente per supplenti annuali e riconoscimento del servizio per la ricostruzione di carriera: approvata la legge Tecnica della Scuola

Una storia che si ripete. Si parla di docenti precari, figure fondamentali per il sistema educativo, che purtroppo si trovano a fronteggiare sfide economiche senza precedenti.Il 10 luglio sul gruppo Facebook «Graduatorie Provinciali Docenti (Gps-Gpi) 2022/23 - 2023/24», Luisa ... Molti dei precari che hanno svolto supplenze brevi devono ancora ricevere i pagamenti dei mesi ...