“Divergenze tra modelli” Agosto divide i meteorologi | cosa succede

Leggi su iltempo

(Di domenica 6 agosto 2023) Le previsioni meteo ditengono incollate gli italiani a televisioni e smartphone, soprattutto per capire se le ferie estive saranno rovinate dalla pioggia. A fare un quadro della seconda settimana diè Paolo Sottocorona, meteorologo che interviene durante Omnibus su La7: “Nel Nord e in parte del Centro c'è area instabile, maltempo praticamente. Nel Sud e nelle Isole c'è invece tempo stabile. Martedì l'instabilità permane sul Nord-Est e nel Tirreno, ma il grosso della perturbazione sarà passata. La previsione per la giornata di oggi vede un'instabilità nel Nord-Est, nell'alto-Adriatico. Qualche debole pioggia in Campania e Calabria. Per domani si attenuerà ulteriormente questa situazione, che toccherà solo in maniera marginale Veneto e Friuli. Per martedì c'è una previsione di pioggia zero, neanche una nuvola. C'è una differenza tra ...