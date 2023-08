Diretta Tolosa-Roma 1-1 | pari alla fine del primo tempo | a Dallinga risponde una magia di Dybala | poi sostituito

(Di domenica 6 agosto 2023) Nuova amichevole internazionale per ladi José Mourinho. I giallorossi scendono in campo alle 19.30 allo Stadium Municipal di, dove affronteranno la squadra di casa, detentrice...

(FRANCIA) - Penultima amichevole pre campionato per la Roma, che allo Stadium Municipal di, affronta i francesi, padroni di casa. Segui ladella sfida sul nostro ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LADI- ROMA ](FRA): Restes G. (Portiere), Desler M., Costa L., Nicolaisen R., Suazo G., Casseres C., Sierro V., Aboukhlal Z., Genreau D., ......la Roma con ilalle 19.30 e la Lazio con il Girona alle ore 20. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 6 AGOSTO 2023 Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi [ AGGIORNA LA...

Dove vedere Tolosa-Roma in diretta TV e in streaming Voce Giallo Rossa

Cross dalla sinistra, Restes prima smanaccia ma la sfera rimane nella disponibilità di Kristensen che non ci pensa due volte e calcia col mancino: il portierino del Tolosa è rearrivo e respinge. 26' ...Le formazioni ufficiali Tolosa (3-4-3): Restes; Suazo, Nicolaisen, Costa; Desler, Sierro, Cassere, Genraeu; Magri, Aboukhlal, Dallinga. All. Martinez. Roma (3-5-2): Rui Patricio; ...