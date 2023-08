Diretta Nizza - Fiorentina 0 - 2 | raddoppia Kouame LIVE

(Di domenica 6 agosto 2023) Secondo test per ladi Vincenzo Italiano nel corso del torneo amichevole ' Sela Cup '. I viola tornano sul campo del St. James' Park per sfidare il, dopo il ko contro il ...

Secondo test per la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel corso del torneo amichevole ' Sela Cup '. I viola tornano sul campo del St. James' Park per sfidare il Nizza, dopo il ko contro il Newcastle. Tabellino in tempo reale NIZZA (FRA): Schmeichel K. (Portiere), Amraoui A., Beka Beka A., Belahyane R., Bouanani B., Brahimi B., Diop S., Guessand E.

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: 2-0 PER LA FIORENTINA 36' - GOOOOL!! A SEGNO KOUAME! Serie di tiri nella porta del Nizza, prima di Sabiri con Ranieri ...Alle 14 fischio d'inizio per la seconda gara della Fiorentina per la Sela Cup, contro il Nizza. La Fiorentina, con la sconfitta per 2-0 ad opera del Newcastle è ultima nella ...