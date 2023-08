Diretta Nizza - Fiorentina 0 - 0 | segui la partita LIVE

(Di domenica 6 agosto 2023) Secondo test per ladi Vincenzo Italiano nel corso del torneo amichevole ' Sela Cup '. I viola tornano sul campo del St. James' Park per sfidare il, dopo il ko contro il ...

Secondo test per la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel corso del torneo amichevole ' Sela Cup '. I viola tornano sul campo del St. James' Park per sfidare il, dopo il ko contro il Newcastle . Segui la sfida in ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LADI- FIORENTINA ](FRA): . A disposizione: FIORENTINA (ITA): . A disposizione: Reti: Formazioni ufficiali di- Fiorentina: ...- Fiorentina va in scena nella cornice della Sela Cup: ecco come, quando e dove vedere instreaming la partita dei ...

Nizza-Fiorentina: la diretta LIVE della gara Viola News

Alle 14 fischio d'inizio per la seconda gara della Fiorentina per la Sela Cup, contro il Nizza. La Fiorentina, con la sconfitta per 2-0 ad opera del Newcastle è ultima nella ...Nizza-Fiorentina: orari e canali La gara amichevole Nizza-Fiorentina è in programma alle14 al St James Park di Newcastle e sarà visibile in esclusiva in diretta streaming sul DAZN. Dopo la sconfitta ...