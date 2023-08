Diretta Napoli - Augsburg | Simeone sfiora il gol del vantaggio

Alle 18.30 palla al centro per la terza amichevole dela Castel di Sangro. Allo stadio Patini sfida all'Agsburg che ieri ha perso 2 - 1 contro la Salernitana. Garcia dovrà rinunciare a diversi calciatori come Anguissa, Kvaratskhelia e Osimhen. ...Amichevole inizio ore 18:30Augsburg 0 0 ...Punti chiave 16:39 Al Hilal, offerta monstre per Osimhen 14:00 Juventus, Allegri insiste per Lukaku 11:22 Al Ahli, pressing su Zielinski 09:50, visite mediche per Natan 09:48 Roma, Ibanez ...

Diretta LIVE Napoli Augsburg su CalcioNapoli24: segui il prepartita da Castel di Sangro dalle 17 CalcioNapoli24

22' - Altra ripartenza del Napoli, Raspadori apre per Lozano a sinistra ma la palla è troppo lunga. 20' - Nel contropiede precedente resta a terra contuso Lozano, il messicano dopo le cure mediche si ...A causa del maltempo è vietato l'ingresso nella spiaggia di Posillipo. I bagnanti hanno protestato per poter accedere alla spiaggia libera ...