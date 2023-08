Diretta Napoli - Augsburg | alle 18 30 la terza amichevole a Castel di Sangro

Alle 18.30 palla al centro per la terza amichevole dela Castel di Sangro. Allo stadio Patini sfida all'Agsburg che ieri ha perso 2 - 1 contro la Salernitana. Garcia dovrà rinunciare a diversi calciatori come Anguissa, Kvaratskhelia e Osimhen. ...Punti chiave 16:39 Al Hilal, offerta monstre per Osimhen 14:00 Juventus, Allegri insiste per Lukaku 11:22 Al Ahli, pressing su Zielinski 09:50, visite mediche per Natan 09:48 Roma, Ibanez ......sono di Nicola Piovani Una festa esagerata è tratta dall'omonima piece teatrale scritta e.... Si possono ammirare numerose zone suggestive della città e, in particolare, la deliziosa ...

17.47 - Ecco il rinforzo che tutti stavano aspettando. Dopo le visite mediche in mattinata, Natan è arrivato in ritiro. Il nuovo difensore azzurro (in attesa dell'ufficialità) è appena sbarcato a Cast