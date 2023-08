DIRETTA MotoGP Silverstone Arriva la pioggia

...31:59.306Z","timestampUtcIt":"2023 - 08 - 06T12:31:59+0200","altBackground":false,"content":" Latorna in pista per il GP Gran Bretagna , LIVE su Sky Sport Summer, Sky Sporte NOW dalle ......,™ UEFA Champions League, Serie A e molto altro ancora. Clicca qui e scopri tutte le ...da Sydney Sibilia, e quello della seconda stagione di Call My Agent - Italia , con un ...... con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini in un'ambiziosa serie Sky Originalda Joe ... Ora puoi guardare lo sport di Sky in streaming! Iscriviti a NOW per guardare F1®,™ ...

LIVE MotoGP, GP Silverstone 2023 in DIRETTA: Bezzecchi all'attacco, Bagnaia per il riscatto OA Sport

Il racconto in diretta del GP di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Si corre sul circuito di Silverstone. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma per le 14.00 di domeni ...DIRETTA - La sprint sul bagnato ha messo in difficoltà le Ducati e ha permesso a Alex Marquez di trionfare. Bagnaia tornerà in cima al podio