DIRETTA Calciomercato | tutte le trattative di domenica 6 agosto

... rubrica di approfondimento condotta da Fabrizio Tumbarello sugli eventi sportivi del giorno ed il. ore 11:00 - RAIDUE HD: Notiziario - TG Sport Giorno () dallo studio TV1 - ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsta ormai vivendo la propria fase più calda. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative ...Gianluca Scamacca torna in Italia e vestirà il nerazzurro. Ma non quello dell'Inter. Il rilancio dell'Atalanta ha fatto centro, soddisfatto il West Ham, convinto l'ex Sassuolo atteso a Roma per le ...

Diretta calciomercato: Di Lorenzo rinnova, Scamacca torna in serie A Corriere dello Sport

Il calcio inglese al via col Community Shield: Arteta ha sempre perso col Manchester City, ma l’Arsenal ha speso più di tutti ...Arsenal-Manchester City ha in palio la Community Shield 2023. L’incontro tra l’allievo e il maestro, cioè Arteta e Guardiola, si disputerà domenica 6 agosto alle ore 17. Diretta TV e streaming su DAZN ...