Difesa | rientrati dal Niger 65 militari italiani

(Di domenica 6 agosto 2023) E` atterrato nella notte all`Aeroporto di Pratica di Mare il KC 767 dell`Aeronautica Militare con a bordo 65del contingente italiano e 10dell`esercito statunitense. Come si legge in una nota del Ministero della, ad annunciare l`operazione è stato il ministro Guido Crosetto: "È appena decollato da Niamey per Pratica di Mare il volo KC 767 con 65del contingente nazionale e 10Statunitensi. Ad oggi rimangono a Niamey 254. La prossima settimana sono pianificati ulteriori voli".Il volo militare, decollato da Niamey () alle ore 19:30 locali circa è atterrato in Italia alle 23:50 dopo circa 5 ore di volo. Il personale italiano evacuato appartiene al contingente militare attualmente impiegato ...

In Italia intanto, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fatto sapere che 65 militari italiani sono rientrati in patria e che sono previsti ulteriori voli per il trasferimento di altri 250. Questa notte 'sono rientrati dal Niger 65 militari italiani', ha fatto sapere il ministro della Difesa, Guido Crosetto. La situazione nella Capitale A Niamey prevale una calma apparente ma intanto ...

