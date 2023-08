Detenuto sale su una gru | Voglio un elicottero | sceso dopo ore di trattative

Leggi su iltempo

(Di domenica 6 agosto 2023) Follia nel carcere di Rebibbia.si arrampica sulla gru e poi scendereore di. Attimi di tensione questa mattina nel carcere noto carcere romano del IV Municipio di Roma Capitale dove unromano del reparto G11, durante l'uscita in cortile, è riuscito a sfuggire ai controlli e si è arrampicato sulla gru presente all'interno per alcuni lavori, minacciando di gettarsi nel vuoto. Agitato è riuscito a scavalcare la recinzione del cortile passeggi e una seconda perimetrazionendo sulla gru poco prima delle 10 per rimanerci e urlare a squarcia gola. “Mandatemi un”, ha più volte esclamato. Sul posto sono così accorsi i vigili del fuoco e i dirigenti dell'amministrazione penitenziaria per tentare di convincerlo a scendere. Salito il ...