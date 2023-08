Detenuto a Rebibbia si arrampica su una gru e minaccia di buttarsi | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di domenica 6 agosto 2023) Unitaliano allocato nel reparto G11 del carcere capitolino diè riuscito scavalcare la recinzione del cortile passeggi e una seconda perimetrazione per poirsi su una gru di un cantiere interno e a impossessarsene. Non sono ancora chiari i motivi che hanno dato il là alla protesta dell'uomo recluso nel reparto G11 e che sta scontando una pena per narcotraffico dopo essere stato arrestato a Civitavecchia nel 2013, ma da quanto si apprende avrebbero a che fare con la possibilità di utilizzare il telefono e la mancanza di attività ed educatori all'interno dell'istituto. Sul posto sono arrivati fa il sostituto procuratore di turno e il direttore del carcere capitolino per convincerlo a scendere e porre fine alla protesta. Dopo pochi minuti l'uomo è sceso dalla gru.