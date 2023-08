Dessert alla crema biscotto in 5 minuti | il dolce di questa estate!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 6 agosto 2023) Ilè uno dei miei dolci preferiti a fine pasto, soprattutto nelle sere d’estate. La preparo solitamente con i biscotti secchi Lotus. Li ho scoperti per caso al supermercato, capita a tutte di imbattersi e lasciarsi convincere da una promozione. Così, tempo fa mi è caduto l’occhio sugli sconti in corso e giacché rientravano nel mio elenco delle cose da comprare, mi sono detta: “proviamoli”. Mi hanno conquistata per il loro gusto appagante e leggermente caramellato. Mi piacciono così tanto che ho pensato di introdurli nelle mie ricette, come base per le torte fredde o le cheesecake. E sono piaciute molto a ospiti e familiari. Visto che sono curiosa, poi, ho cercato se per caso esistessero prodotti simili; così mi sono imbattuta nellaspalmabile. Non vi dico che ...