Depressione post partum | autorizzata negli Stati Uniti la prima pillola per trattarla

(Di domenica 6 agosto 2023) Laè un problema che coinvolge tantissime donne (nei Paesi occidentali si parla del 10-15% delle donne che hanno avuto un bambino secondo i dati della Food and Drug Administration), ma troppo spesso si ha timore di parlarne, come se fosse motivo di vergogna. Per lavolta sarà possibile prendere unache servirà ae che dovrà essere assunta solo per 14 giorni, con effetti visibili già 72 ore dopo. Il farmaco, che ha ottenuto il via libera da parte dell’Autorità statunitense per i farmaci (FDA) contiene lo zuranolone, uno steroide neuroattivo che agisce regolando il funzionamento di una parte del sistema nervoso coinvolto nella gestione dello stress. Questo rende così possibile risolvere parte delle cause biologiche che portano alla ...

... tra cui dolore cronico, infiammazione, ansia,, insonnia, epilessia e molti altri. ...da molti specialisti nel trattamento di attacchi di panico o nella gestione del disturbo da stress-...Via libera negli Stati Uniti per la pillola contro lapartum . A dare l'ok è stata la Food and Drugs Administration (Fda) americana. Il farmaco funziona più velocemente degli altri antidepressivi e va usato solo per due settimane. ...- partum, pillola autorizzata in Usa Zurzuvae , dei Sage Therapeutics Laboratories , è 'il primo farmaco orale a essere indicato per il trattamento dellapostpartum negli ...

Una pillola da assumere solo per 14 giorni ed il cui effetto è visibile già a 72 ore dalla somministrazione. L'autorità statunitense per i farmaci, la Fda, ha dato il via libera al primo farmaco orale ...Il farmaco funziona più velocemente degli altri antidepressivi e va usato solo per due settimane ...