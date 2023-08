Delitto di via Poma | la rivelazione | Se mi avessero interrogato 33 anni fa

Come è stato possibile uccidere dentro l'Università Per poter compiere l'atrocedella ... che creavano rumore, confusione e unvai di operai esterni all'Ateneo. Forse " ma queste sono ...Per quel, che come scritto dai magistrati ha dato ila "una lunga scia di fatti di sangue", il 23 febbraio scorso davanti alla Corte D'Assise di Roma si è aperto il processo al presunto ...In questo senso l'allarme è arrivato (inriservata) negli scorsi mesi al sottosegretario alla ...di modalità mafiose o commesso al fine di agevolare un'associazione criminale non sarebbe un...

Esclusiva Tgcom24, delitto di via Poma: "Se mi avessero interrogato 33 anni fa oggi non sarebbe un giallo" TGCOM

giunta in via Poma insieme al datore di lavoro della Cesaroni Salvatore Volponi, al figlio di quest'ultimo e al compagno della vittima. Un delitto che risulta ancora irrisolto, e per il quale furono ...È la mattina di sabato 24 luglio 1971, siamo nell’Università Cattolica di Milano, quasi deserta per il periodo estivo. Una giovane studentessa, Simonetta Ferrero, viene trovata uccisa nei bagni, colpi ...