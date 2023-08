Delhi non sa cosa fare con i cani randagi

(Di domenica 6 agosto 2023) Ce ne sono parecchi e l'amministrazione voleva "nasconderli" in vista del G20 che ospiterà a settembre, ma poi ha cambiato idea

Il G20 di Nuova, in India, può essere l'occasione giusta, come una visita ufficiale di Meloni ... C'è la possibilità di miglioramenti nel breve periodomi aspetto miglioramenti delle ...E val la pena ricordare che Pechino e Nuovavivono una stagionepropriamente rosea delle relazioni, culminate con uno scontro armato tra le alture contese tra i confini himalayani nel 2020 ...New York, martedì scorso, ha superato Newin quanto a contaminazione dell'aria. È così diventata, almeno temporaneamente, la città più ...è delle migliori. Il 99% dell'intera popolazione ...

Delhi non sa cosa fare con i propri cani randagi Il Post

Pubblicità Non esistono dati ufficiali recenti sul numero di cani randagi che vivono a Delhi, ma secondo gli ultimi dati in possesso del governo indiano nel 2012 ce n’erano almeno 60mila. Le autorità ...Se il primo ministro indiano confermerà la sua presenza solo virtuale all’incontro dei Brics, sarà un’ulteriore conferma di come l’India voglia mantenere una posizione distante dal modello autoritaria ...