Delega fiscale | scacco in 10 mosse ai 1 153 miliardi di crediti ex Equitalia incagliati

(Di domenica 6 agosto 2023) Con la riforma in arrivo somme inesigibili cancellate automaticamente dopo 5 anni e possibilità di affidarle a un altro agente con commissione del 30%

Pagare meno tasse se ci si trasferisce in Comuni dimenticati tra le novità della riformaIl secondo modo per pagare meno tasse incluso nella nuova riformadel governo Meloni è ...Dall'altra parte, fa votare in Parlamento una leggeche va nella direzione opposta di quello di cui questo Paese ha bisogno: con un'evasionetra i 90 e i 100 miliardi, si ...IRES più dolce con la riformaLa leggedice che la riformadovrà prevedere una serie di novità ai fini IRES. L'imposta oggi viene calcolata apportando ai valori civilistici ...

La legge delega (che ha una validità di due anni) fissa solamente gli obiettivi della riforma fiscale e non dovrà portare oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche o aggravi della pressione fiscale."La celerità con cui il Parlamento ha approvato la delega fiscale dà merito all'importante lavoro svolto dal viceministro Maurizio Leo nell'aver guardato con attenzione a tutti gli elementi che ...