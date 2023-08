De Sio | «Il #metoo? Le donne che gridano alla molestia appena un uomo le tocca mi fanno ridere»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 agosto 2023) Su Libero un’intervista a Giuliana De Sio. Parla della sua vita fuori dal palcoscenico e lontano dai riflettori. «Non è una vita da persona comune perché non essendomi fatta una famiglia, non avendo né figli né marito, vivo come una adolescente. Sono continuamente contornata da gruppi di amici che vengono a trovarmi, sia se mi trovo al mare, sia se sto in città. La mia vita è tutta con gli amici. Ho un gruppo molto vasto di persone che frequento e riempiono dei buchi che altri colmano in maniera diversa, magari proprio formandosi una famiglia tradizionale. Nella mia vita nessuna giornata somiglia all’altra perché non ho nessuna abitudine particolare, tranne adesso, in questo periodo, che mi sono trasferita in una casa sul mare e ogni tanto vengo a fare delle serate anche per rompere un po’ la monotonia della vacanza. Io d’altra parte non sono proprio una vacanziera. Non mi piace tanto ...