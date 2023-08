De Paul | destinazione a sorpresa | il Galatasaray ci sta provando anche con lui

(Di domenica 6 agosto 2023) Possibileper Rodrigo De: ilci staper l’argentino Ilnon si ferma e sogna in grande in vista dei preliminari di Champions in programma a breve. Come scrive Diario AS, infatti, il club turco ha messo nel mirinoRodrigo De, giocatore in uscita dall’Atletico Madrid. A giocare un ruolo fondamentale in questo affare potrebbe essere Icardi, connazionale e amico dell’ex Udinese.

Al - Ahli - il dirigente bianoconero ha necessità di valutare e prendere la decisione ... c'è un giocatore con il quale Diarra avrebbe il desiderio di giocare, il suo idolo:Pogba.

Come riporta Gazzetta dello Sport, la Juventus continua a lavorare per trovare una destinazione gradita a Weston McKennie in Inghilterra, Germania e Turchia, in Arabia Saudita non ...Paul Biligha ha rifiutato la proposta della Pallacanestro Varese che lo voleva come centro titolare per la prossima stagione, scrive La Prealpina. Varese non sarebbe la destinazione più gradita per il ...