(Di domenica 6 agosto 2023) Il nuovo campionato di Serie A è alle porte, con la partita di debutto per l’che è in programma il 19 agosto a San Siro contro il Monza. Delle possibilità dei nerazzurri per lo scudetto ha parlato il direttore Paolo Denel suo editoriale per SportItalia.com, ricordando anche la situazione– Quali sono le possibilità dell’di vincere il prossimo scudetto? Questo il pensiero di Paolo De: “l’è la squadra che gode del miglior pronostico per il prossimo scudetto, nonostante la perdita di due pedine importanti: Onana e Lukaku. Il portiere sarà sostituito da Sommer dopo l’intesa raggiunta col Bayern Monaco, per l’attaccante, il quadro diventa più intricato in quanto persino l’Atalanta è riuscita a ...

Le ultime di, Zhang butta la palla avanti: più tempo per rifinanziare Oaktree di Carlo Festa ... joint venture al 50% con i turchi di BLG Capital di Laura Cavestri eDezza Loading... Si ...... l'edizione 2023 ha eletto Luigi Ricci come compositore primuspares: nato a Napoli nel 1805 ... la cui figura verrà brevemente introdotta dalla musicologa recanateseCiarlantini. Dedicato ...... l'edizione 2023 ha eletto Luigi Ricci come compositore primuspares: nato a Napoli nel 1805 ... ssaCiarlantini. Dedicato invece agli autori di scuola napoletana il concerto "In viaggio col ...

De Paola: «Inter incredibilmente favorita. Smacco in attacco» Inter-News.it

Il giornalista Paolo De Paola analizza l’attuale situazione in casa Juventus: ecco cosa ha detto su Allegri e Giuntoli Per Sportitalia.com, Paolo De Paola ha così analizzato la situazione attuale in c ...“È passato tanto, troppo tempo. I ricordi sono ormai offuscati”. Ci dica quello che sa. “Ho sempre pensato che a chiamare a casa mia, quel pomeriggio, fosse stata la polizia che aveva appena ritrovato ...