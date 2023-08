David Beckham ha un disturbo ossessivo compulsivo | “Ecco cosa faccio ogni notte”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 6 agosto 2023), 47 anni, soffre di un. A svelarlo è lui stesso nell’anteprima di una nuova serie Netflix che lo vede protagonista. “Il fatto è che quando tutti sono a letto io vado in giro, pulisco le candele, accendo le luci al giusto livello, mi assicuro che tutto sia in ordine – racconta – Odio alzarmi la mattina e in giro ci sono tazze, piatti e ciotole. Pulisco così bene, ma non sono sicuro che sia davvero apprezzato da mia moglie”. Bill Gates e(Foto Instagram)e Victoria Adams (Foto Instagram)“Mi dà fastidio la cera sporca all’interno di una candela. Sì, lo so, è strano” Ad ossessionarlo sono in particolare le candele: “È stancante andare in giro a ...