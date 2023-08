Danni da grandine a Saronno e dintorni | i sindaci alla Regione | “aiuti subito o pronti a dimetterci”

(Di domenica 6 agosto 2023) Idel Saronnese chiedonointerventi urgenti ed efficaci per ida maltempo e si diconoa dimettersi se inascoltati. E’ una lettera dai toni accorati e a tratti duri, quella che idi, Uboldo, Origgio, Gerenzano, Cislago, Caronno Pertusella, Rovello, Rovellasca, Turate, hanno protocollato ieri mattina in...

Danni da grandine, la priorità a Castiglione è riaprire le scuole La Gazzetta di Mantova

Inoltre, non sempre le polizze contro gli eventi atmosferici o le catastrofi coprono tutti i danni. Per fare un esempio, in Italia nei casi di grandine spesso le assicurazioni inseriscono un massimale ...I sindaci del Saronnese chiedono alla Regione interventi urgenti ed efficaci per i danni da maltempo e si dicono pronti a dimettersi se inascoltati. E’ una lettera dai toni accorati e a tratti duri, ...