Dalla Nigeria | “Osimhen-Al Hilal | accordo vicino ma il Napoli frena | vuole di più”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 6 agosto 2023)interessato all’Alsui termini personali ma ilnon cede e chiede più di 150 milioni.sono certi dell’affare. CALCIOMERCATO. Il portaleno soccernet, ha riportato una notizia che di certo non piacerà ai tifosi del. Secondo il sito sportivo, Victorè interessato ad un trasferimento all’Al. Ilno avrebbe già trovato l’con il club saudita sui termini personali, ma resta da convincere il. Gli azzurri, infatti, non hanno ancora raggiunto l’intesa per il rinnovo del bomber. L’offerta iniziale dell’Alsi aggira sui 100 milioni, ma il ...