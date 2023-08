Da cosa è alimentato Domenica infernale | la Sardegna va ancora a fuoco | il peggiore dei timori

(Di domenica 6 agosto 2023) Un grosso incendio è divampato a metà pomeriggio a Monte Longu di Posada (Nuoro), nella costa nord orientale della Sardgena, in cui sono state evacuate diverse abitazioni. Le fiamme alimentate dal maestrale, si stanno spingendo velocemente verso Siniscola e il centro balneare de La Caletta. L'incendio è arrivato a ridosso delle case, alcune delle quali sono già state evacuate dai Vigili deldel Comando Provinciale di Nuoro, intervenuti sul posto con sei squadre, 30 uomini e 12 mezzi. Sull'incendio sta operando il Super Puma, ma sono in arrivo gli elicotteri della flotta regionale, alcuni canadair. Dirette verso Posada anche squadre di rinforzo della Protezione civile regionale. Intanto le fiamme si sono sviluppate anche sulla costa del Poetto a Quartu Sant'Elena (Cagliari). Qui un camping minacciato dalle fiamme è stato evacuato. Il, ...

Strage di Bologna, per De Angelis “Fioravanti, Mambro e Ciavardini non c’entrano”. Scoppia la bufera in regione RomaToday

Brucia la Sardegna. Colpite in particolare la costa nord-orientale e il Sud dell’isola. Un vasto incendio si è sviluppato nella zona di Monte Longu, a Posada, in provincia di Nuoro. Le fiamme a causa ...Salvatore Piu, sindaco di Muravera, ha già annunciato l'intenzione di proclamare lo stato di calamità, minacciando azioni legali: "Una cosa è sicura: i danni sono gravissimi per il nostro territorio, ...