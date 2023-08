Crosetto un cretino | insulti in libertà sulla prima del Fatto | Travaglio fuori controllo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Ormai, glirivolti dalQuotidiano al politico di turno quasi non fanno più notizia. È la prassi, il metodo di Marco. Eppure è giusto registrarli, darne conto. Ogni giorno affondi contro il governo, Giorgia Meloni e la sorella Arianna, il politico di maggioranza di turno, Matteo Renzi e chi più ne ha più ne metta. Eccoci dunque all'ultimo capitolo, quello scrittopagina deldi oggi, domenica 6 agosto. Lo sfondo è quello della presunta centrale di dossieraggio che covava alla Direzione nazionale antimafia, un caso inquietante svelato in seguito a una denuncia di Guido. Un caso a cuimostra quasi di non credere, derubricandolo a barzelletta, sottolineando nel suo fondo che "se ci siano reati, ...