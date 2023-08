Cristiano Ronaldo | lo Sporting Lisbona gli dedica la terza maglia 2023-24

Dedica speciale da parte dello Sporting Lisbona per: è per lui la terza maglia della nuova stagione A 20 anni dall'inaugurazione dell'Alvalade, in cui lo Sporting Lisbona disputò un'amichevole con lo United, appare una speciale dedica ...HA APERTO LA STRADA ALLE STELLE NEL CALCIOMERCATO Tutto è cominciato lo scorso gennaio quando, 37 anni, mille presenze nei vari club e cinque Mondiali, ha firmato per l'Al ...Di errori in campone ha commessi davvero pochi. I suoi numeri sono incredibili e lo hanno fatto diventare quello che è oggi: uno dei migliori giocatori di sempre nella storia del calcio. Dall'Europa a ...

Ronaldo sbaglia numero e risponde una modella, ecco cosa è successo Virgilio Sport

Lo Sporting Lisbona ha condiviso sui social e sul proprio sito ufficiale la nuova terza maglia per la stagione 2023-24 e lo ha fatto in un giorno speciale. Infatti, il 6 agosto di 20 anni fa, nasceva ...Incidente piacevole per Cristiano Ronaldo che sbaglia numero e contatta una modella. Il contenuto della telefonata finisce sui social come l'errore più bello del mondo.