(Di domenica 6 agosto 2023) "In questo momento non ciper un accordo dicon". Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, aggiungendo che "l'operazione militare in Ucraina proseguirà nel ...

"In questo momentoci sono i presupposti per un accordo di pace con Kiev". Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, aggiungendo che "l'operazione militare in Ucraina proseguirà nel prossimo futuro". Lo ...'In questo momentoci sono i presupposti per un accordo di pace con Kiev'. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, aggiungendo che 'l'operazione militare in Ucraina proseguirà nel prossimo futuro'. Lo ...Peskov: "L'operazione militare proseguirà nel prossimo futuro". Mosca annuncia: "Colpite basi aeree ucraine" Kiev replica: "Attacchi inefficaci"

Il Cremlino: "Non ci sono i presupposti per una pace con Kiev ... Agenzia ANSA

"In questo momento non ci sono i presupposti per un accordo di pace con Kiev". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che "l'operazione militare in Ucraina proseguirà nel ...Peskov: "L'operazione militare proseguirà nel prossimo futuro". Mosca annuncia: "Colpite basi aeree ucraine" Kiev replica: "Attacchi inefficaci" (ANSA) ...