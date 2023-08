Davanti alnon ci siamo ammuinati ma abbiamo agito. Prima e meglio dello Stato . Semmai è a ...IGNAZIO VISCO Su di lui deve aver agito l'effetto dettato dall'arrivo imminente di colui che lo ......nei due ospedali periferici basta guardare i dati degli ultimi due anni che ne certificano il. ...anche se va specificato che fino al 30 aprile le strutture sono rimaste chiuse per il. E nel ...nell'83, ma ne era uscito per ildelle procure affossate dal caso Tortora. Non si poteva ... Uil 2011, Digital RenzAkt, Leolibri 2016, Renzaurazione 2018, Smartati, Goware 2020,e angoscia, ...

Covid, il flop delle card nelle mail dei manager: «Qui nessuno le ritira» ilmattino.it

Due documenti agli atti rischiano di giocare un ruolo decisivo nel corso della nuova battaglia giudiziaria legata alle spese effettuate per l’emergenza Covid. Parliamo della storia delle ...«Dopo 'l'assaggiò dello scorso anno, quando non eravamo ancora usciti ufficialmente dal Covid, quest'anno i cittadini hanno voglia di tornare in vacanza, anche se non tutti riescono a farlo - ha ...