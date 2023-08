Infatti, il Barcellona, quando ha cedutoall'Aston Villa per venti milioni, ha mantenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Questa clausola, però, come sottolineato dal ...Infatti, il Barcellona, quando ha cedutoall'Aston Villa per venti milioni, ha mantenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Questa clausola, però, come sottolineato dal ...

Coutinho saluta l’Aston Villa e vola in Qatar Il Barcellona “fa il tifo”… ItaSportPress

Il possibile trasferimento di Coutinho dall'Aston Villa al Qatar interessa da vicino anche il Barcellona ...Con l’imminente cessione di Franck Kessie all’Al Ahli e quella di Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain, il Barcellona saluta due dei calciatori su cui ha riposto più speranze nelle ultime finestre d ...