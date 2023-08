Così Fioravanti “confessò” la strage di Bologna Tutte le prove sulla “piena responsabilità” anche di Mambro e Ciavardini nelle sentenze di condanna

(Di domenica 6 agosto 2023) Dopo le esternazioni innocentiste di Marcello De Angelis – portavoce della Regione Lazio – è necessario mettere in fila nuovamente le motivazioni didegli imputati dellafascista di. Il 2 agosto 1980 una bomba squarciò la sala d’attesa di seconda classe maciullando i corpi di 85 persone e lasciando nella polvere e sotto le macerie le esistenze di altre 200. Leggenda vuole – tra depistaggi vari e il delirio negazionistamatrice nera – che Valerioe Francescaabbiamo sempre respinto ladell’eccidio. In realtà per chi conosce e ha letto le tredidi un complesso iter processuale – con un annullamento, un rinvio della Cassazione e diversi altri imputati – sa ...

