Cos' hanno taciuto i genitori | Kata scomparsa | bomba dalla procura

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Non si arrestano le ricerche della piccola, la bimbadall'ex hotel Astor di Firenze. Nelle ore precedenti, oltre all'arresto dello zio, sono stati perquisitidella piccola, Miguel Angel Ramon Chicllo e Katherine Alvarez. Nel provvedimento, che permette agli inquirenti di acquisire i cellulari della coppia, si legge che ladiè maturata all'interno dei rapporti conflittuali che sono sfociati in aspre contese nell'ambito dell'occupazione abusiva dell'hotel. Insomma, la pista imboccata dagli investigatori di Firenze coordinati dai pm Christine Von Borries e Giuseppe Ledda è chiara. Ma non solo, perché tra le toghe c'è un pesantissimo dubbio, citato nello stesso decreto di perquisizione. Ossia che idipossano aver ...