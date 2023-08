Cos’è successo a Matteo Trentin ai Mondiali di ciclismo? La dinamica dell’incidente

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023)si stava rendendo protagonista di un’eccellente prestazione nella prova in linea dei2023 di, ma quando mancavano 88 chilometri al traguardo è purtroppo caduto e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. L’azzurro aveva infatti tentato un forcing con Alberto Bettiol e aveva scremato il gruppo di testa, riuscendo a sganciare un drappello contenente anche alcuni big come l’olandese Mathieu van der Poel, il belga Wout van Aert, lo sloveno Tadej Pogacar e il danese Mads Pedersen. Ilo stava pedalando in maniera molto brillante e aveva impostato la gara dura, tanto che uomini molto quotati come Philipsen, Alaphilippe e Alaporte avevano dovuto alzare bandiera bianca. Durante un tratto in salita, però, mentre Pogacar stava alzando il ritmo in testa seguto da Bettiol, ...