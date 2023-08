Corriere dello Sport – La frase di Scamacca che svela un retroscena sul mercato della Roma

(Di domenica 6 agosto 2023) 2023-08-06 15:11:04 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciodel: L’Atalanta fa girare l’economia pallonara. In grande stile. Ieri Rasmus Hojlund è sbarcato in Inghilterra per essere presentato a Manchester in cambio di 85 milioni, mentre Gianlucasi è lasciato alle spalle Londra, ha preso un aereo per atterrare ae per sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart, una nota clinica nella parte nordcapitale. Costo dell’operazione? Nelle casse del West Ham finiranno 25 milioni più 5 di bonus, oltre il 10% sulla futura rivendita. Il nuovo attaccante di Gasperini è arrivato in clinica accompagnato da un dirigenteDea, a bordo di un mini van nero guidato da un autista: ad attenderlo un gatto ...

Secondo quanto riportato dalSport, per il centrocampista è in corso un duello tra Verona e Empoli. Lotito chiede 5 milioni di euro ed è aperto anche alla ...ROMA - Natan Bernardo de Souza, meglio noto come Natan , sarà il nuovo difensore del Napoli ed erede di Kim . È fatta per il trasferimento del giovane brasiliano, che arriva da l Red Bull ...Secondo test per la Fiorentina di Vincenzo Italiano nel corso del torneo amichevole ' Sela Cup '. I viola tornano sul campo del St. James' Park per sfidare il Nizza , dopo il ko contro il ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “E’ Natan l’erede di Kim” Tutto Napoli

La Roma di José Mourinho, scenderà in campo alle (19.30) allo Stadium Municipal contro il Tolosa, per il penultimo impegno amichevole prima del debutto in campionato tra due settimane.La coppia, all'interno di un locale, si diverte come testimoniano le immagini diffuse sui social dalla showgirl. (da wanda_nara Instagram) ...