Coppa Italia | passa il primo avversario dal lato dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 6 agosto 2023) Oggi si sono svolte le partite del turno preliminare di. Cesena e Virtus Entella si sono scontrate dalla parte del tabellone, ecco la vincitrice. VINCENTE – Il Cesena ha vinto ai calci di rigore la sfida del turno preliminare dicontro la Virtus Entella. La squadra di casa è stata rimontata dal doppio vantaggio firmato Shpendi e Ciofi maturato neltempo. Gli ospiti hanno ripreso il match in 4 minuti con la doppietta di Meazzi, ma non è bastato il 2-2 dopo i tempi supplementari. Ci sono voluti 9 calci di rigore a testa per arrivare all’esito finale, che ha visto il Cesenare ai trentaduesimi dove affronterà il Bologna. Il club emiliano è così ildei possibili avversari...