Coppa Italia | nessuna sorpresa nei preliminari Gli accoppiamenti del primo turno

(Di domenica 6 agosto 2023) La stagione calcistica insi è aperta con ilpreliminare di. Pochissime le sorprese, ora tocca alle squadre di A. In attesa di alcune squadre di Serie A che entreranno in gioco nel prossimo weekend, laha dato il via alla stagione calcisticana con ilpreliminare. Partite che hanno visto andare avanti Catanzaro, Reggiana, FeralpiSalò e La gioia della FeralpiSalò dopo una rete – Notizie.com – © LapresseUnaperto dalla vittoria del Catanzaro sul Foggia. Una rete dell’ex Curcio ha permesso ai calabresi di approdare nel tabellone principale e sfidare l’Udinese. Goleada della nuova Reggiana di Nesta contro il Pescara. Abruzzesi in vantaggio per 2-0 nella prima mezz’ora, poi gli ...

I granata ora rientreranno indopo il mini - ritiro in Francia: al Filadelfia proseguirà la preparazione in vista dell'esordio in gara ufficiale, con i trentaduesimi di finale di...Prossimo impegno del "tambass" lain programma dal 19 agosto al 2 settembre che vedrà incrociarsi le prime sei squadre classificate al termine della stagione regolare (Grazzano, Vignale, ...E' il turno preliminare di, calcio d'agosto ancora ma ci sono anche i primi risultati ufficiale della stagione. La Reggiana da spettacolo, va sotto di due gol contro il Pescara di Zeman ma riesce a rimontare e ...

Coppa Italia, Reggiana - Pescara: dove vederla in chiaro, diretta tv e streaming Stadionews.it

A una settimana dall'inizio della Coppa Italia (il Como al Via del Mare domenica prossima), il Lecce mette in mostra un Almqvist già in forma da campionato, un Ramadani - al debutto - preciso e ...Pecchia ha avuto ottimi spunti per preparare la sfida che conta, quella di sabato a Bari per la Coppa Italia, quelli positivi del primo tempo da annotare quelli su cui intervenire manifestati nel ...