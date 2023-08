Consorzio di Bonifica Basso Volturno | Cerreto e Cangiano FdI | agricoltori non tutelati | De Luca faccia chiarezza

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 6 agosto 2023) Caserta. “Aspettiamo con solerzia che il governatore Deci dia risposte concrete su come opera ildidele su tutti i servizi non erogati a discapito degliche al danno si aggiunge la beffa. Molti hanno subito il recupero forzoso dei conti corrente da parte della società Gefil perché non hanno versato i contributi per i servizi “non” erogati daldidel. In questi sette anni di gestione commissariale ilè diventato un carrozzone elettorale, assunzioni a tempo indeterminato senza concorso, incarichi e consulenze amicali senza tener conto di alcuna legge. Tutto fatto in un regime di totale autarchia e pagati con ...