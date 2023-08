Concita De Gregorio | bufera per articolo con riferimenti a disabili

(Di domenica 6 agosto 2023) Frasi che hanno suscitato, come la stessa giornalista scrive oggi sulle colonne del quotidiano romano, la reazione di alcuni lettori "soprattutto familiari di persone con handicap e anche ...

... Redazione Sardegna Live E' bufera suDeche ieri, per stigmatizzare il comportamento di alcuni giovani influencer che nel varesotto hanno distrutto una statua ottocentesca per farsi ......"Invece", su "Repubblica" dello scorso venerdì, ci è venuto il sospetto che la nostra vista ci avesse tradito, o che fosse incorso un errore di impaginazione nel quotidiano. De...Deha esagerato, esageriamo tutti a volte, però è interessante dove l'ha fatto, come e perché. Si è rotta una statua, sono incidenti stupidi che capitano, ma ai lettori dei giornali ...

Concita De Gregorio insulta le persone disabili. E le sue “scuse” dimostrano che non l’ha… Il Fatto Quotidiano

"Cretini integrali, decerebrati assoluti che in un tempo non così remoto sarebbero stati alle differenziali, seguiti da un insegnante di sostegno che diceva loro vieni tesoro, sillabiamo insieme, puli ...La De Gregorio chiama "decerebrati" quelli che distruggono una statua. Ma stavolta è nel giusto Quando abbiamo letto la rubrica «Invece Concita», su «Repubblica» dello scorso venerdì, ci è venuto il s ...