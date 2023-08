(Di domenica 6 agosto 2023) Duein più perché hanno chiesto di avere iltagliato a: è quanto hanno dovuto pagare dei turisti in un bar a Gera Lario, nel Comasco. L'episodio - avvenuto a fine giugno - è stato reso noto su Tripadvisor e poi si è diffuso sui social. Lo riporta oggi il quotidiano La Provincia di. Il cliente ha postato la foto dello scontrino con il supplemento, ma il gestore si è giustificato: "Abbiamo usato piattini e tovaglioli in più". In pratica è stato ordinato unvegetariano con patatine a 7,5, più il sovrapprezzo di 2perché "diviso a" nel locale del piccolo paesino si affaccia sul lago.

Lo riporta oggi il quotidiano La Provincia di. Il cliente ha postato la foto dello scontrino con il supplemento, ma il gestore si è giustificato: 'Abbiamo usato piattini e tovaglioli in più'. ..." Si devono mettere a disposizione delle persone in transito luoghi di accoglienza temporanea e di assistenza": loin una lettera aperta alla città i volontari disenza Frontiere, che raggruppa diverse associazioni del territorio. "Tante persone, - scrivono - dopo aver attraversato il Mediterraneo, ...... a livello provinciale, per Milano ( - 14,6%), Cremona ( - 13,4%), Lodi ( - 12,6%),( - 11,1%) ... "Se il credito bancario non basta, se arrivarci non è sempre agevole, se sistrumenti che ...

Como, chiedono di dividere toast a metà: sul conto 2 euro in più Sky Tg24

Due euro in più perchè hanno chiesto di avere il toast tagliato a metà: è quanto hanno dovuto pagare dei turisti in un bar a Gera Lario, nel Comasco. L'episodio - avvenuto a fine giugno - è stato reso ...