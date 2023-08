Community Shield | Arsenal batte Manchester City ai rigori

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) - L'ha vinto lando ilper 4-1 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si sono chiusi sull'1-1. I campioni d'Inghilterra, vincitori anche di FA Cup e Champions League nella scorsa stagione, sono passati in vantaggio al 77' con Palmer. L'ha pareggiato in pieno recupero con Trossard. Dal dischetto, la formazione di Pep Guardiola ha pagato a caro prezzo gli errori di De Bruyne e Rodri.

Inizia bene la stagione dell'Arsenal: la squadra di Arteta vince il Community Shield arrivata ai rigori dopo il pareggio al 100'. L'Arsenal inizia subito bene la stagione con la vittoria del Community Shield. I Gunners vincono di cuore, andando prima a pareggiare al 100'.

(Adnkronos) – L’Arsenal ha vinto la Community Shield, battendo il Manchester City per 4-1 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si sono chiusi sull’1-1. I campioni d’Inghilterra, vincitori anc ...Tomiyasu è rimasto in panchina per tutta la partita mentre Balogun, altro obiettivo di mercato dell'Inter, era direttamente in tribuna ...