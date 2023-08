Community Shield | Arsenal batte Manchester City ai rigori

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) – L'ha vinto lando ilper 4-1 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si sono chiusi sull'1-1. I campioni d'Inghilterra, vincitori anche di FA Cup e Champions League nella scorsa stagione, sono passati in vantaggio al 77' con Palmer. L'ha pareggiato in pieno recupero con Trossard. Dal dischetto, la formazione di Pep Guardiola ha pagato a caro prezzo gli errori di De Bruyne e Rodri. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

90 Aspettando l'inizio della Premier League - previsto per l'11 agosto - il calcio in Inghilterra si accende partendo dal. Nel match andato in scena alle 17 a Wembley, si impone l'Arsenal, che ribalta in maniera rocambolesca la sfida. Nel primo tempo la partita non si sblocca, due belle parate di Ortega ...L'Arsenal ha vinto la, battendo il Manchester City per 4 - 1 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si sono chiusi sull'1 - 1. I campioni d'Inghilterra, vincitori anche di FA Cup e Champions League ...L'Arsenal ha fatto suo il. In campo a Wembley contro il Manchester City, in un duello che metteva in palio il primo trofeo della nuova stagione, i Gunners hanno avuto la meglio ai calci di rigore dopo l'1 - 1 ...

Community Shield: trionfa l’Arsenal! Manchester City sconfitto ai calci di rigore - Sportmediaset Sport Mediaset

La vittoria in Community Shield regala all'Arsenal più fiducia in vista dell'imminente campionato 2023/2024: il City può ancora cadere.L'Arsenal ha vinto il Community Shdield battendo il Manchester City ai calci di rigore nella finale di Wembley. Per i Gunners e' la vittoria numero 17 nel trofeo equivalente della Supercoppa italiana.