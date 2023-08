Community Shield | Arsenal batte Manchester City ai rigori

L'Arsenal ha vinto la, battendo il Manchester City per 4 - 1 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si sono chiusi sull'1 - 1. I campioni d'Inghilterra, vincitori anche di FA Cup e Champions League ...L'Arsenal ha fatto suo il. In campo a Wembley contro il Manchester City, in un duello che metteva in palio il primo trofeo della nuova stagione, i Gunners hanno avuto la meglio ai calci di rigore dopo l'1 - 1 ...81 Aspettando l'inizio della Premier League - previsto per l'11 agosto - il calcio in Inghilterra si accende partendo dal. Nel match andato in scena alle 17 a Wembley, si impone l'Arsenal, che ribalta in maniera rocambolesca la sfida. Nel primo tempo la partita non si sblocca, due belle parate di Ortega ...

