“Com’è morto davvero” Idris | la brutta malattia che aveva colpito il giornalista

(Di domenica 6 agosto 2023) Venerdì 4 agosto se n’è andato il, opinionista tv e grande tifoso della JuventusSanneh. Il 72ennea Brescia era diventato molto popolare negli anni ’90 grazie alla sua partecipazione a un programma di culto come “Quelli che il calcio” condotto da Fabio Fazio e poi da Simona Ventura. La sua simpatia, il suo ‘piglio’, ma soprattutto la sua irriducibile juventinità lo hanno reso uno dei personaggi più caratteristici di quella tv pallonara che ha fatto divertire e intrattenuto milioni e milioni di italiani. Oggi la famiglia fa sapere qual’è stata la causa della morte gettando un po’ di mistero sul decesso diSanneh. Nella nota, infatti, leggiamo: “A farlo trascendere a vita immateriale è stata con tutta probabilità una vasculite dalle cause ignote. In pieno stile, se ...

E certo, non lo nego, animato dalla passione di chi ha avuto un fratello, vittima di uno degli accertati depistaggi orditi per impedire l'accertamento della verità , con l'utilizzo della falsa ...E certo, non lo nego, animato dalla passione di chi ha avuto un fratello, vittima di uno ... webinfo@adnkronos.(Web Info) Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero ...In casa'era 'Noi abbiamo una casa molto piccola, lui dormiva ... lui dormiva sul divano nell'ambiente in cui c'il piano ... Da quandonon riesco a sognarlo. Ma vorrei tanto ritrovarlo, ...