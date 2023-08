Come li pacci | dal 20 al 27 agosto il decennale dello Sponz Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 6 agosto 2023) CALITRI –li: è questo il titolo della nuova e speciale edizione2023,da, che quest’annoeggia ildalla sua creazione, e si svolgerà dal 20 al 27in Alta Irpinia. Programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020) attraverso la Scabec L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Firenze Rocks annuncia The Reytons e d4vd per il 18 giugno Tommy Emmanuel in concerto al Tuscany Hall di Firenze Colla Zio a Firenze per presentare il primo album Shock acustico per Pelù, salta il tour Steve Hackett in Italia ...