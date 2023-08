Colpevole ritardo per One UI 6 0 e Android 14 su Samsung Galaxy S23 ma forse c’è un valido motivo

Leggi su optimagazine

(Di domenica 6 agosto 2023) Si sta per chiudere la settimana in cui One UI 6.0 e14 sarebbe dovuto giungere in beta suS23, almeno in determinati paesi. L’appuntamento inizialmente individuato nel 2 agosto, grazie ad un indiscrezione suMembers Germania, è stato poi disatteso. Alcuni bug e problemi di non poco conto avrebbero frenato proprio l’inizio del rilascio. Da allora, nessuna comunicazione di carattere ufficiale è giunta a chiarire lo stato delle cose. Piuttosto, un informatore autorevole e noto a tutti come Tarun Vats su Twitter ha lanciato un’ipotesi alquanto interessante sulla vicenda. E se fosse per una valida e buona ragione che la beta dell’aggiornamento One UI 6.0 e di14 fosse bloccata suiS23 e, a cascata, anche su altri ...