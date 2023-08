Classifica Mondiale Moto2 2023 | Acosta sorpassa Arbolino al comando

Ed è sempre ai primi posti nellaassoluta delle auto più vendute, con il Model Y. Le principali testate e la grande finanza, il pensiero unico pro - elettrico ( 2 ) De Meo : ' ...... con il campione incarica saldamente al comando della nona tappa del. Il più diretto ... Enea Bastianini (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati), Alex Marquez (Ducati) e Joan Mir (Honda)...Il campione della Ducati non ha rischiato accontentandosi del secondo posto che in ottica... MOTOGP,PILOTI Bagnaia 214 punti, Martin 173, Bezzecchi 167. A seguire Binder 131, Zarco ...

Classifica Mondiale Moto3 2023: Daniel Holgado in testa, +4 su Moreira. Nepa miglior italiano OA Sport

Aldeguer trionfa in Moto2 davanti a Canet e Acosta. Tripletta spagnola con un Arbolino in crisi solo 10° In Moto3 il colombiano Alonso da ultimo a primo!Il chivassese beffato allo sprint, allunga in classifica grazie alla caduta di Bezzecchi e alla prova opaca di Jorge Martin ...